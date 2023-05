Si spaventa alla vista di un'auto vicino casa sua e cade dalla moto, centauro ferito

Ha visto una macchina che stava uscendo dalla strada di casa sua, mentre lui era nei paraggi in sella alla sua moto e si è spaventato cadendo dalla due ruote. Per questo è stato soccorso un motoclista a Jesolo domenica pomeriggio, che si è ferito per lo spavento ed è stato trovato in stato di agitazione dal Suem, per quanto accaduto.

Il fatto è successo in via Roma destra. Sia l'uomo in moto che il conducente della vettura sono persone del posto. Tra i veicoli non c'è stata una collisione, da quanto si è appreso, ma un reciproco avvistamento all'ultimo momento che ha generato una certa agitazione specie per l'uomo in moto. Cosa che gli ha probabilmente fatto perdere il controllo del mezzo dal quale è sbalzato a terra procurandosi botte e ferite ma a quanto sembra senza conseguenze preoccupanti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Jesolo per i rilievi. È stata una domenica di tempo splendido che ha richiamato molta gente e traffico sulle spiagge, con i consueti rallentamenti e incolonnamenti sia all'ingresso che in uscita dalla località balneare. Una giornata che sembra essersi svolta e conclusa senza segnalazioni di criticità.