Motociclista ventenne grave a terra

Un motociclista ventenne di Fossò, P.M., è rimasto ferito in modo grave dopo lo schianto contro una macchina che è avvenuto stamattina, martedì 13 febbraio, in via Pava nell'omonima località del Comune di Vigonovo.

Alla guida dell'auto una 65enne del posto, C.M., che percorreva la provinciale tra Fossò e Vigonovo. Nei pressi di un passo carraio, mentre il ragazzo arrivava in moto avanzando in senso opposto di marcia i veicoli probabilmente non si sono visti e c'è stato l'incidente. Il giovane a terra ha riportato le conseguenze più serie, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato portato all'ospedale per cure e accertamenti. Incolume la signora, spaventata e sotto choc. La polizia locale della convenzione fra i comuni di confine: Vigonovo, Stra, Noventa Padovana e Saonara sta ricostruendo l'impatto, pare dovuto a una mancata precedenza nella svolta compiuta dal veicolo a quattro ruote per immettersi nel passo carraio. Gli agenti stanno ricostruendo attraverso i rilievi le fasi dell'incidente.