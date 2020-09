Fuga dopo l'incidente: multato e denunciato

Aveva colpito un motorino mentre era alla guida della sua automobile, causando un incidente in cui la donna in sella al ciclomotore era rimasta ferita. Dopodiché si era allontanato senza prestare soccorso. Individuato dalla polizia stradale, è stato multato e denunciato.

L'incidente risale a martedì 1 settembre: una 53enne, romena residente a Fossò, stava guidando il motorino lungo via Caovilla, a Saonara (Padova), quando è stata colpita da una Fiat Punto. L'impatto le ha fatto perdere l'equilibrio, la donna è caduta a terra e si è ferita, riportando lesioni giudicate dai medici guaribili in 30 giorni.

Nelle ore successive la polizia stradale ha effettuato le indagini del caso, scoprendo grazie ai sistemi di videosorveglianza che a guidare la Fiat era un 53enne di Brugine, scappato via senza prestare soccorso alla donna. Peraltro, all’uomo da qualche anno era stata revocata la patente. È stato quindi multato per guida senza patente per oltre 5 mila euro e denunciato per fuga e omissione di soccorso. La notizia originale è riportata su PadovaOggi.