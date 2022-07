Muore un 32enne di Chioggia in un incidente in moto

Schianto mortale nella notte tra venerdì e sabato a Chioggia. È accaduto all’altezza del ponte est dell’isola dell’Unione a Sottomarina, e sul posto tra i primi a prestare soccorso è intervenuto il sindaco Mauro Armelao che in quel momento si trovava in sopralluogo sul ponte girevole.

«Ho sentito un botto, come se fosse esploso un bancomat - ha raccontato il primo cittadino -. Ho preso la macchina e mi sono diretto a Sottomarina. Purtroppo all’altezza del ponte est dell’isola dell’Unione ho notato pezzi ovunque, una moto a terra con una ruota poco distante. Sul Marciapiede nord c'era un corpo a terra. Ennesimo incidente, moto contro furgone tipo Ducato che trasporta pesce, lo avevo visto partire poco prima dal mercato ittico. Mi sono avvicinato al corpo, nessun segno di vita. Ho chiamato il commissariato di polizia, che ha allertato i soccorsi, l'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri, la volante della polizia di Stato e la polizia locale che ha provveduto a fare i rilievi stradali. Il giovane, quasi 32 enne, (R.R.) è un uomo residente a Chioggia. Dalla felicità per il funzionamento del ponte girevole, alla tristezza assoluta per quanto accaduto. In un secondo - dice il primo cittadino che è un agente della polizia di Stato - mi sono ritrovato a fare il mio lavoro primario, soccorrere le persone. Purtroppo il destino aveva già deciso tutto».