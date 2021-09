Muore a 33 anni in un incidente in moto

Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo: un ragazzo di 33 anni, Andrea Santagà, è morto praticamente sul colpo, schiantandosi contro un platano verso le 18.30 di oggi, in località La Salute di San Stino di Livenza. Percorreva la Jesolana, tra San Michele e Jesolo. Conduceva la sua Yamaha quando è successo l'incidente, Da Treviso è volato l'elicottero del Suem 118 sul posto, atterrato in uno spiazzo poco distante il punto del sinistro. I sanitari hanno tentato ogni manovra per riuscire a rianimare il giovane, ma invano.

I medici del 118 ne hanno dovuto infine dichiarare la morte. I carabinieri della stazione locale, intervenuti per i rilievi, si sono soffermati a lungo in zona. Hanno chiuso la strada e registrato dettagli e indizi. Solo a una prima analisi sembra che la causa dell'impatto si sia stata un'uscita autonoma di strada prima di finire contro l'albero, ma sarà la ricostruzione della dinamica a spiegare l'accaduto, in un orario in cui c'è ancora piena luce sul percorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la carreggiata. I militari, in serata si sono dovuti recare dalla famiglia, a San Donà di Piave, per dare notizia di quanto accaduto. Il giovane risiedeva lì ma era originario del Trevigiano.