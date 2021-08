Ubriaco alla guida, sfonda un muretto e poi scappa per i campi

Per non farsi prendere dalla polizia locale, chiamata dai proprietari di casa, si è messo a correre. È stato rintracciato poco più tardi

La macchina è arrivata veloce in curva, ha perso aderenza ed è finita contro il muretto di una casa, abbattendolo. È successo nel primo pomeriggio di sabato lungo via Stradona, a Zeminiana di Massanzago (Padova). Alla guida c'era un uomo residente a poca distanza, in provincia di Venezia. I proprietari dell'abitazione, sentendo il forte botto, sono corsi fuori e hanno chiamato le forze dell'ordine: a quel punto l'automobilista ha preso tutti i documenti dall’auto ed è scappato via a piedi, correndo nei campi.

La pattuglia della polizia locale, arrivata sul posto, ha raccolto la descrizione del "pirata" e si è messa sulle sue tracce, individuandolo a circa tre chilometri di distanza dal luogo dell’incidente. Stava tornando a casa a piedi e ha intrapreso un ultimo, vano, tentativo di sottrarsi alle sue responsabillità, nascondendosi tra le piante. È risultato positivo all'alcoltest, quindi portato all’ospedale di Camposampiero per un prelievo di sangue che accerterà con maggiore precisione il suo livello alcolemico.

L'articolo originale su PadovaOggi.