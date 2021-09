Incidente frontale a Noale con sei persone coinvolte

È successo domenica sera sulla strada Noalese a Moniego. Tre persone sono state portate via in codice rosso. C'era anche una bambina, che sarebbe illesa

Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda serata di domenica a Noale, lungo la regionale 515 (via Noalese) all'altezza della frazione Moniego. Erano circa le 23 quando due automobili, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Una delle due, una Bmw station wagon, è carambolata nel fossato a lato strada. Nei veicoli c'erano sei persone: tre di loro sembra siano in condizioni gravi, mentre una bambina ne è uscita illesa.

I pompieri, arrivati da Mestre con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti. Nell'auto rimasta sulla carreggiata, una Mini Cooper, c'erano una mamma (ferita) e la figlia piccola di due anni. Altre quattro persone viaggiavano a bordo della Bmw finita nel fosso. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del suem e tre persone trasferite in codice rosso all'ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica, mentre le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate verso le 2.