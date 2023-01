Auto finisce nel canale, due feriti

L'auto fuori controllo è finita nel fossato. È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì mattina a Noale lungo strada del Parauro, all'incrocio con via Semitecolo.

Le cause dello schianto sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. La macchina, poco dopo le 7.30, è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, accorsi da Mestre con il nucleo sommozzatori e da Padova con un'autogru. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto, mentre le due persone che si trovavano a bordo, entrambe ferite, sono state affidate al personale del Suem e trasferite in pronto soccorso. Non si troverebbero in gravi condizioni. La macchina è stata recuperata dal fossato pieno d'acqua e portata via dal carro attrezzi.