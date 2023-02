Auto esce di strada e si schianta contro un platano

Ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada, dritta contro un platano. Fortunatamente se l'è cavata senza gravi conseguenze, uscendone illeso.

L'incidente si è verificato la scorsa notte, intorno all'una e 20, lungo via Valsugana a Noale. Il conducente della macchina, alimentata a Gpl, non è più riuscito a controllare il veicolo per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Dopo aver impattato contro l'albero, l'auto è rimbalzata in strada. Uno scontro violentissimo, tanto che la macchina è andata distrutta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Mirano che hanno messo in sicurezza l'area. I carabinieri hanno deviato il traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora circa.