Auto esce di strada e finisce nel fossato, conducente all'ospedale

Ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada e si è ribaltata nel fossato. È finito all'ospedale il conducente di un veicolo che questa mattina, mercoledì 3 maggio, è rimasto coinvolto in un incidente lungo la Noalese a Noale.

Lo schianto si è verificato intorno alle 8.30 all'incrocio con via Treviso Vecchia, in località Moniego. I vigili del fuoco, accorsi da Mirano e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto.