Incidente a Jesolo, 21enne alla guida dopo aver bevuto

Incidente in piena notte sulle strade di Jesolo. Erano circa le 2.15 del 15 agosto quando tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto all'incrocio tra via Roma Destra e via Monti. Le tre persone alla guida hanno riportato ferite non gravi. Uno di loro, un 21enne trevigiano che viaggiava su una Bmw, è risultato positivo all'alcol test effettuato dalla polizia locale: gli accertamenti hanno restituito un valore di oltre 1 grammo per litro, quanto basta per essere considerato reato penale.

Le pattuglie arrivate sul posto hanno raccolto gli elementi per ricostruire la dinamica del sinistro. Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe successo nel momento in cui una Peugeot 206 proveniente da via Monti, arrivata all'incrocio con via Roma Destra, ha svoltato a sinistra. Nello stesso momento dalla sua destra stava arrivando la Bmw, proveniente dalla rotonda Picchi e diretta verso Cavallino. Le due auto si sono scontrate lateralmente, la ruota posteriore della 206 si è staccata ed è andata a colpire una terza macchina: una Peugeot 208 che stava percorrendo via Roma da Cavallino verso Jesolo.

Fortunatamente, come detto, le conseguenze sono state lievi per gli automobilisti: oltre al giovane a bordo della Bmw, anche il 24enne alla guida della 206 e il 30enne sulla 208, tutti residenti in provincia di Treviso.