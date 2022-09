Auto finisce fuori strada, bimba di cinque anni ferita gravemente

Una bambina di cinque anni ha riportato gravi ferite al volto a causa di un incidente stradale avvenuto martedì all'ora di pranzo lungo la Riviera del Brenta, nel tratto al confine tra Marghera e Oriago di Mira.

La piccola era a bordo dell'auto della mamma, una 31enne di Mira di nazionalità romena. Il veicolo è uscito di strada mentre percorreva la regionale 11 per cause ancora al vaglio della polizia locale. Stando alla prima ricostruzione, sembra che non siano coinvolte altre auto nello schianto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per trasportare la bimba all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dal quale tra poche ore partirà per essere trasferita a Padova, dove sarà sottoposta a un intervento. Non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche la 31enne.