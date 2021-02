Manovra sbagliata nel parcheggio del supermercato: 8 macchine danneggiate

Una manovra sbagliata nel parcheggio del supermercato ha provocato parecchi danni: sono in tutto 8 le macchine coinvolte in un singolare incidente avvenuto stamattina a Mestre, proprio davanti all'ingresso del Coop & Coop superstore di via Pionara, nella zona dei centri commerciali di Zelarino. Una Bmw X1 si è schiantata con violenza contro una fila di auto parcheggiate, facendole sbattere una contro l'altra in una sorta di effetto domino.

Alla guida della Bmw c'era una donna di 44 anni, di Mestre, rimasta lievemente ferita nell'impatto. Nessun'altra persona, fortunatamente, ha avuto conseguenze. Sembra che la conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa di un errore con il cambio automatico. Nella carambola anche una pedana porta-carrelli sarebbe stata colpita e parzialmente divelta. Sul posto è intervenuta la polizia locale.