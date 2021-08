Tir perde il rimorchio sul Passante di Mestre, disagi e code

Poco prima della 11.15 di oggi, giovedì 12 agosto, un mezzo pesante in transito sul Passante di Mestre ha perso il semirimorchio mentre percorreva il tratto tra Spinea e Martellago-Scorzè in direzione Trieste.

L’incidente, avvenuto al chilometro 386 est, tra i comuni di Salzano e Martellago, non ha coinvolto altri veicoli, con il rimorchio rimasto in asse a centro carreggiata. Motrice e semirimorchio hanno occupato la prima e seconda corsia di marcia e il traffico è stato fatto scorrere in quella di sorpasso. Alle 12.30 erano circa 3 i chilometri di coda. Sul posto gli ausiliari della viabilità di Cav, la polizia stradale e il soccorso meccanico, con mezzi speciali per il sollevamento del semirimorchio.