Furgone si ribalta in autostrada, ferito l'autista

Un incidente, avvenuto poco dopo le 11.30 di martedì 5 aprile al chilometro 383 dell'autostrada A4-Passante di Mestre, in direzione Trieste, ha coinvolto un furgone, finito rovesciato su un lato dopo aver impattato contro la barriera di sicurezza centrale: ferito il conducente, mentre nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Lo scontro si è verificato, per cause al vaglio della polizia stradale di Venezia, nel tratto compreso tra le stazioni di Spinea e Martellago-Scorzè, in territorio di Spinea. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il Suem, il soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza a presegnalazione, con il coordinamento del centro operativo di Mestre. Tutto sommato limitati i disagi al traffico in direzione Trieste: per consentire le operazioni di recupero del mezzo ribaltato, che ha occupato due corsie di marcia, le code hanno raggiunto i 3 chilometri.