Incidente nella notte sul Passante: tre veicoli coinvolti, un ferito

Un furgone e due automobili si sono scontrati verso mezzanotte e mezza lungo il Passante, nel tratto fra i caselli di Spinea e Martellago-Scorzè. L'incidente si è verificato al chilometro 384+200 est, in direzione Trieste, nel territorio di Martellago. Il conducente di una delle due vetture è rimasto ferito nell'impatto.

Il Centro operativo di Cav (Concessioni autostradali venete) ha subito attivato i soccorsi, facendo intervenire le ambulanze, i vigili del fuoco e la poliziai stradale sul punto dell'incidente. Presenti anche gli ausiliari della viabilità di Cav, in servizio di assistenza e presegnalazione. Per circa mezz’ora il traffico è rimasto totalmente bloccato ed è stata istituita la deviazione sulla A57 per chi viaggiava in direzione Trieste.

Nel frattempo il personale addetto ha avviato le operazioni di rimozione dei veicoli, dei detriti e dei liquidi rimasti sulla carreggiata. Vista l’ora e il poco traffico, la coda non ha superato il chilometro e la circolazione ha ripreso a scorrere poco dopo con la riapertura progressiva delle corsie di marcia. L’intervento di rilievo, sgombero dei mezzi e pulizia del manto stradale è terminato intorno alle 4 del mattino.