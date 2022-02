Marghera, pedone investito da un'auto: grave all'ospedale

Un pedone ha riportato gravi ferite, nella serata di ieri, dopo essere stato investito da una macchina all'altezza dell'incrocio tra via Catene e via Parco Ferroviario, a Marghera. Erano circa le 22.30. Alla guida dell'auto, una Volkswagen Polo, c'era un giovane di 24 anni residente a Mestre: probabilmente non ha visto in tempo il pedone, che si trovava sulla carreggiata, e non è riuscito ad evitare l'impatto.

Il pedone, un 44enne del Bangladesh, è finito a terra. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, allertando il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. L'uomo, stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale di Mestre per le cure. Per i rilievi dell'incindente, invece, sono intervenute le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale.

In base alle prime informazioni, il pedone ha riportato conseguenze serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze per ricostruire nei dettagli la dinamica dello scontro, tenuto conto che in quel punto non sono presenti attraversamenti pedonali. L'automobilista è risultato negativo al test dell'alcol.