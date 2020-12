Una perizia per far luce sullo schianto costato la vita al 19enne Sammy El Fartass

La Procura di Padova vuole fare luce sul tragico incidente costato la vita, domenica 29 novembre, a Vigonza, al 19enne di Mira Sammy El Fartass. Il pm Andrea Girlando ha disposto una perizia per ricostruire gli attimi dello schianto e indagato per omicidio stradale T.G., anche lui 19enne, di Pianiga, che era alla guida della Peugeot 208 in cui la vittima era trasportata sul sedile del passeggero anteriore.

L'auto era uscita di strada lungo via Campane. La macchina, condotta dal coetaneo di Sammy, che aveva conseguito la patente da appena una ventina di giorni, si è prima schiantata contro due colonnine del gas e poi ha terminato la sua folle corsa ribaltata in un terreno adiacente la sede stradale. Per El Fartass, che indossava regolarmente la cintura di sicurezza, purtroppo non c’è stato niente da fare, mentre T. G., pur essendo a sua volta rimasto gravemente ferito, se la caverà.

Sammy era conosciutissimo, ben voluto da tutti e pieno di amici a Mira, dove abitava con i genitori, il papà Abdelmjid, di nazionalità marocchina ma in Italia da una vita, e la mamma Debora, disperati per la perdita del loro unico figlio, ed era legatissimo sia ai nonni materni, sia alla nonna paterna in Marocco, da cui trascorreva le vacanze. Ed era speciale il suo rapporto con il papà, anche dal punto di vista lavorativo: il giovane infatti, che faceva l’elettricista, da due anni era stato assunto nella stessa ditta dove lavora da anni il genitore.