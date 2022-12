Finisce con lo scooter dentro il canale, un uomo all'ospedale

Incidente giovedì all'ora di pranzo, a causa del quale un uomo è rimasto ferito. Lo schianto si è verificato proco prima delle 12.45 in Via Verdi, nella frazione di Peseggia a Scorzè. Lo scooter su cui viaggiava l'uomo è uscito di strada, finendo in un canale di scolo, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo per prestare soccorso al ferito. Hanno recuperato l’uomo dal fossato e lo hanno affidato al personale sanitario del Suem, che lo ha trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.