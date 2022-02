Furgone fuori strada: due feriti, danneggiato un prezioso clavicembalo

Un furgone è uscito di strada attorno alle 8.30 di stamattina in via Bastie, nella zona di Piazza Vecchia, finendo rovesciato nel canale di scolo a bordo strada. All'interno c'erano l'autista e un passeggero, che sono rimasti incastrati: per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con l'autogru.

I pompieri hanno messo il veicolo in sicurezza e recuperato i due feriti, affidandoli alle cure degli operatori sanitari che li hanno trasportati all'ospedale con l'ambulanza. Nell'incidente si è danneggiato il carico del furgone, un clavicembalo di grande valore che era diretto ad un laboratorio di restauro nella provincia di Padova. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Sono in corso le delicate operazioni di recupero dello strumento musicale.