Pirata della strada arrestato dopo avere investito un'anziana

È stato arrestato il 52enne di Dolo che nel tardo pomeriggio di sabato ha seminato il panico a Padova, in via Tiziano Aspetti: alla guida della sua Volkswagen T-Roc, nel giro di pochi secondi ha prima tamponato un'altra auto e quindi investito in pieno una donna di 82 anni che stava attraversando la strada.

Per fare i rilievi sono arrivate le pattuglie della polizia locale. L'uomo, alterato forse a causa dell'alcol, si è dimostrato tutt'altro che collaborativo: ha opposto resistenza nei confronti degli agenti e si è anche rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Ora la sua posizione potrebbe aggravarsi, a seconda delle condizioni dell'anziana ferita: in caso di prognosi superiore ai 40 giorni, infatti, si profilerebbero le "lesioni gravissime". La donna, presa in pieno dall'auto, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova.

