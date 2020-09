Incidente sul ponte della Libertà: auto contro un furgone, grave l'autista

Una 46enne di Mira è stato soccorso nella notte dopo essere stato vittima di un grave incidente lungo il ponte della Libertà, tra Venezia e Mestre: stava guidando la propria auto, una Seat Ibiza, verso la terraferma quando, verso mezzanotte e trenta, è andato a sbattere contro un furgone impegnato in operazioni di manutenzione.

L'impatto è stato molto violento ed è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'automobilista, che era rimasto incastrato nell'abitacolo. Dopodiché il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118, caricato in ambulanza e trasportato in ospedale, sembra in gravi condizioni. Sul posto anche il reparto motorizzato della polizia locale di Venezia, che sta effettuando le indagini del caso per verificare le condizioni psico-fisiche del conducente della Seat al momento dello schianto, nonché la corretta e autorizzata posizione statica dell'autocarro sulla carreggiata.