Scooter a terra all'imbocco del ponte della Libertà: ferito grave in ospedale

Un uomo di 52 anni residente al Lido è stato soccorso verso le 15.30 di oggi, giovedì 21 gennaio, in seguito a un incidente avvenuto all'imbocco del ponte della Libertà. Stava guidando il suo scooter in direzione Venezia quando ha perso il controllo ed è andato a terra, toccando anche il guard rail. Quando gli operatori del 118 lo hanno soccorso era incosciente. Lo hanno intubato e caricato in ambulanza per trasportarlo d'urgenza all'ospedale dell'Angelo. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi riservata.

Le cause dell'incidente sono in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale e non sono ancora del tutto chiarite: forse le ruote dello scooter sono scivolate sulla rotaia del tram, resa umida dalla leggera pioggia del pomeriggio, ma serviranno ulteriori accertamenti. Apparentemente nessun altro veicolo è stato coinvolto, ma anche in questo caso potrebbero emergere ulteriori informazioni, anche visionando le registrazioni delle telecamere: non è escluso, ad esempio, che qualche altro mezzo abbia tagliato la strada allo scooter.