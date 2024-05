Incidente fra tre automobili a Portogruaro, sette feriti

Tre automobili coinvolte in un incidente, sette feriti in totale. È successo nella tarda serata di domenica 19 maggio a Portogruaro, all'altezza dell'incrocio tra via Friuli e via Marche. Erano circa le 23 quando le auto - una Bmw, una Opel Corsa e una Audi Rs 3 - si sono scontrate. L'impatto le ha fatte finire tutte fuori strada, semidistrutte, una in un campo agricolo a lato della carreggiata.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, sia dal distaccamento locale sia da Latisana. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno dovuto impiegare le cesoie per liberare tre delle persone coinvolte, rimaste incastrate negli abitacoli. Nel frattempo sono arrivati anche i soccorsi del 118 in forze, con varie ambulanze e l'elicottero. I sette feriti sono stati affidati ai sanitari, che li hanno stabilizzati prima del trasferimento in diversi ospedali. Due persone sono state prese in carico con codice rosso, quindi con maggiore gravità; altre tre con codice giallo e due in verde.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.