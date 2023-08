Auto esce di strada e finisce nel fossato, conducente incastrato tra le lamiere

Ha perso il controllo dell'auto che, dopo essere finita fuori strada, ha terminato la corsa nel fossato. È stato messo in salvo dai vigili del fuoco un automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale lunedì mattina a Portogruaro.

Lo schianto si è registrato intorno alle 12. Il veicolo stava percorrendo via Annia quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è uscito di strada. A estrarre dalle lamiere il conducente ci ha pensato la squadra dei pompieri del locale distaccamento, che ha poi affidato il ferito alle cure del personale del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. L'area è stata rimessa in sicurezza e la dinamica è attualmente in fase di ricostruzione.