Incidente sulla Triestina, auto finisce cappottata nel fosso

Incidente lungo la Triestina, un veicolo finisce nel fosso. È successo intorno alle 7 di martedì mattina, lungo la strada statale nel territorio di Quarto d'Altino. Due automobili, per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrate all'altezza del chilometro 17.3, e a causa dell'impatto una è finita cappottata nella cunetta sottostante.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto dal comando di Mestre e San Donà di Piave, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre gli autisti erano già usciti dalle vetture e soccorsi dal personale sanitario del 118 per ricevere le cure del caso. Attorno alle 10.30, era ancora in corso la rimozione dei mezzi con l'ausilio dell'autogrù.

Il personale Anas, per consentire il regolare svolgimento dei soccorsi, ha chiuso provvisoriamente il tratto di strada in entrambe le direzioni, deviando il traffico, con indicazioni sul posto, lungo arterie secondarie.