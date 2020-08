Incidente sulla statale 14, una persona ferita

Un incidente tra un camion e un'automobile si è verificato stamattina lungo la strada statale 14 “della Venezia Giulia”, nel territorio di Quarto d'Altino. Nello scontro una persona è rimata ferita, pare in modo non grave. In suo soccorso sono intervenuti i mezzi del 118.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni (all'altezza del km 22,600) e più tardi, poco prima delle 9, riaperta con senso unico alternato. Sul posto sono arrivate le squadre della società di gestione Anas e le forze dell'ordine, incaricate di regolare il traffico e rimettere la strada in sicurezza.