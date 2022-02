14enne in bici investita da un'auto sul Terraglio

Una ragazzina di 14 anni è stata travolta da un'auto mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, 15 febbraio, lungo il Terraglio a Mestre, all'altezza del cavalcavia di via Giovanni da Verrazzano.

La macchina, guidata da un 61enne di Mestre, ha investito la giovane, anche lei mestrina, che è possibile che stesse attraversando la strada, facendola finire sull'asfalto. Soccorsa dal 118, la vittima ha riportato diverse ferite ma non è in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente.