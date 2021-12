Gazzera, ragazzina di 11 anni investita da un'auto

Una ragazzina di 11 anni è finita all'ospedale di Mestre dopo essere stata investita per strada lungo via Perlan, in zona Gazzera. Stando alle prime informazioni avrebbe riportato una probabile frattura al ginocchio.

L'incidente è avvenuto attorno alle 7.45 di oggi, all'altezza del supermercato In's. La dinamica è da chiarire. La ragazzina, che abita poco distante, si trovava in un punto della carreggiata privo di attraversamento pedonale quando è sopraggiunta una Renault Twingo guidata da un 37enne di Mestre: l'automobile non si è fermata in tempo e l'ha urtata con la parte anteriore destra.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono arrivate le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l'accaduto.