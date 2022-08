Incidente in moto a Jesolo, giovane grave all'ospedale

Brutto incidente la mattina di sabato a Jesolo, lungo via Pirami, non distante dalla rotatoria dello stadio Antiche Mura. Un ragazzo di 29 anni, residente in provincia, avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando, una Kawasaki, andando a sbattere contro un'auto Bmw che si trovava sulla corsia opposta. La macchina in quel momento era praticamente ferma, in coda a causa del traffico intenso. Il giovane è stato soccorso d'urgenza e trasportato con l'elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova in prognosi riservata.

Lo schianto si è verificato attorno alle 9.45. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Stando alle prime informazioni raccolte, la moto proveniva da Jesolo paese e aveva appena superato la rotonda. Poco più avanti, in corrispondenza di una curva, è scivolata, pare in modo autonomo. I motivi non sono ancora chiariti. La corsa si è conclusa contro una Bmw con alla guida una donna tedesca. L'automobilista, così come i passeggeri dell'auto, è incolume.

Per tutta la mattinata il traffico in entrata e uscita da Jesolo lido è stato molto intenso e si sono registrati altri due incidenti, di minore gravità e senza feriti: uno in corrispondenza della rotatoria tra via Aleardi e via Martiri delle Foibe, l'altro a Jesolo paese.