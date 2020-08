Auto giù per 50 metri in una scarpata: donna soccorsa e portata all'ospedale

Una donna veneziana è rimasta ferita in seguito ad un brutto incidente in auto avvenuto stamattina nella zona di Rocca Pietore, tra le località Le Grazie e Caracoi Cimai. La signora, una cinquantanovenne, era alla guida della sua macchina quando avrebbe fatto una retromarcia errata, scivolando giù per una profonda scarpata, rovesciandosi diverse volte e fermandosi una cinquantina di metri più in basso, su un terreno pianeggiante.

A dare l'allarme, poco dopo le 11.30, sono stati dei testimoni, i quali hanno anche aiutato la donna ad uscire dell'abitacolo. Sul posto è arrivato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati con un verricello di 60 metri, tecnico di elisoccorso ed equipe medica hanno subito prestato le prime cure all'infortunata, che aveva riportato un probabile trauma toracico. Imbarellata, la donna è stata recuperata sempre con un verricello per essere trasportata all'ospedale di Belluno. Sul posto anche il soccorso alpino di Alleghe e i vigili del fuoco.