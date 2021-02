Incidente tra cinque auto sulla Romea, sei feriti e strada chiusa

Lo schianto venerdì mattina. Due feriti sono stati portati all'ospedale in gravi condizioni

Un tratto della strada statale Romea è temporaneamente chiuso al traffico venerdì mattina, 19 febbraio, in direzione innesto con l’autostrada A/4 presso Marghera a causa di un incidente all’altezza di Campagna Lupia. Nello scontro, che ha coinvolto cinque veicoli, si registrano sei feriti di cui due gravi.

Sono state istituite delle deviazioni e sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. La statale è stata riaperta intorno alle 9.30.