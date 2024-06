Incidente sulla statale Romea, due feriti

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno, lungo la statale Romea nel territorio di Chioggia. L'intervento dei soccorsi è partito attorno alle 9. Un'automobile e un pick-up si sono scontrati con violenza, restando semidistrutte nell'impatto, e il pick-up è finito fuori strada, con la parte anteriore nel fossato. Risultano due persone ferite.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere i mezzi in sicurezza e liberare una delle persone coinvolte, rimasta incastrata nell'abitacolo. Il personale sanitario ha preso in cura i feriti per il trasferimento in ospedale. Nel frattempo, per la durata delle operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è rimasto bloccato. I carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Poche ore dopo, a Dese, un'auto è finita fuori strada. Erano circa le 11.30 quando la conducente ha perso il controllo del veicolo in via Litomarino. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza la macchina con impianto a gas, hanno estratto la donna dall’abitacolo per affidarla alle cure del personale del 118. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del sinistro e gestire la viabilità.