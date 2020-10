Camion carico di ipoclorito di sodio si ribalta nel fossato

Ha perso il controllo del camion, che è finito fuori strada e si è rovesciato nel fossato a lato della carreggiata. E' uscito illeso l'autista di un autoarticolato da un incidente avvenuto giovedì mattina, intorno alle 7, lungo la Romea a Sant'Anna di Chioggia.

Il mezo è uscito di strada per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Fortunatamente, non si è verificata nessuna perdita dalla cisterna, che era carica di 25mila litri di ipoclorito di sodio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre dai comandi di Chioggia e Mestre e con il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico). In mattinata hanno iniziato le operazioni per il travaso dell'ipoclorito di sodio su un'altra cisterna fatta arrivare sul posto. Successivamente, si provvederà al recupero del camion. Diversi i disagi al traffico.