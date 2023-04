Tragico schianto sulla Romea: un morto e tre feriti

Dopo lo schianto, una delle auto si è ribaltata e l'altra è finita nel fossato. È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio, 26 aprile, lungo la statale Romea a Sant'Anna di Chioggia.

La tragedia si è consumata intorno alle 16 in corrispondenza del chilometro 79+650. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale e dei carabinieri, che in queste ore stanno cercando di ricostruire l'accaduto. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza le due auto ed estratto conducenti e passeggeri rimasti intrappolati tra le lamiere. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso di un uomo.

I feriti, una donna e due uomini, sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale per accertamenti. La polizia locale e i carabinieri hanno bloccato il traffico per eseguire i rilievi. La statale alle 19 risultava ancora chiusa per consentire agli operatori di eseguire gli accertamenti.