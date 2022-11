Doppio incidente in Romea, morta una donna. Strada chiusa

Grave incidente stradale lunedì pomeriggio, 14 novembre, lungo la strada statale Romea a Chioggia. Una donna, della quale non sono ancora state rese note le generalità, ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un camion.

Il veicolo, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe finito proprio sotto il mezzo pesante per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine mentre percorreva il tratto in località Cavanella d'Adige. Purtroppo, per la vittima non c'è stato niente da fare. La Romea è stata chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire.

Fin da subito si sono formati incolonnamenti, e non solo in quel tratto. Un altro incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, infatti, ha costretto alla chiusura della statale in entrambe le direzioni anche al chilometro 115,500 a Campagna Lupia. In questo caso non si registrano feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.