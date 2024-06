Incidente frontale sulla Romea, morti marito e moglie

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, sulla strada Romea nel comune di Codevigo (Padova): l'81enne Ignazio Buso e la 76enne Giovanna Buso, marito e moglie residenti a San Donà di Piave, sono morti e una persona è rimasta gravemente ferita a causa di uno scontro frontale tra un’automobile e un camper.

È successo intorno alle ore 15.30. Stando alle prime informazioni raccolte da PadovaOggi, l’auto, che stava viaggiando in direzione Padova, avrebbe invaso la corsia opposta (da capire se per un sorpasso azzardato o per altri motivi), dove stava transitando il camper. L’impatto è stato tanto inevitabile quanto violento: l'uomo sul sedile passeggero dell’auto avrebbe perso la vita sul colpo, mentre la moglie al volante è deceduta durante il trasporto in ospedale con l'elisoccorso.

Risulta ferito in modo grave il guidatore del camper, trasportato a sua volta all’ospedale di Padova. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto a lungo chiuso per consentire alle forze dell’ordine di compiere i rilievi del caso. Nella zona si segnalava traffico intenso.