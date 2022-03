Camion fuori strada lungo la Romea, autista ferito

Ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada e si è rovesciato. È stato estratto dai vigili del fuoco l'autista di un camion coinvolto in un incidente avvenuto lunedì jmattina lungo la statale Romea a Venezia, all'altezza del centro commerciale Nave de Vero.

Lo schianto si è verificato intorno alle 6 in direzione Chioggia. Il mezzo, un camion autocisterna, è finito fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un’autobotte, l’autogrù e successivamente il nucleo NBCR (Nucleare Biologico chimico radiologico) e 12 operatori. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per estrarre l’autista, D.I., 45enne bosniaco, rimasto incastrato nella cabina di guida.

Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Il personale del nucleo NBCR alle 9.30 stava ancora operando per mettere del tutto in sicurezza la cisterna che, comunque, era vuota per poi provvedere alla rimozione.