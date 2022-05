Incidente in Romea, due morti

Due vittime in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 maggio, lungo la statale Romea. Una terza persona risulta ferita gravemente. Erano tutti a bordo di una macchina che è andata fuori strada nel tratto vicino al ristorante Poppi, in corrispondenza dello svincolo con via Argine Sinistro Idrovia. Il veicolo, senza più controllo, si è capovolto su se stesso.

Gli occupanti sono rimasti incastrati all'interno dell'automobile ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a estrarli. Per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 arrivati sul posto ne hanno dichiarato il decesso. Si tratta di una donna 39enne di Mira e di un uomo di cui non sono ancora note le generalità. La terza persona (il conducente 46enne), ancora viva ma con ferite gravi, è stata caricata bordo dell'elicottero per il trasporto in ospedale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 17. Stando alle prime informazioni, l'auto sarebbe uscita di strada autonomamente.