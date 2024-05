Incidentre frontale in Romea tra un'auto e una moto: morti sul colpo due coniugi

Un incidente frontale sulla statale Romea, due persone morte sul colpo: una coppia di coniugi di Spinea, che viaggiava in moto da Chioggia in direzione Padova, ha perso la vita a causa di un violento scontro contro una Ford Tourneo. A bordo dell'auto, che procedeva in direzione opposta, c'erano tre cittadini tedeschi.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle ore 20 di oggi, sabato 18 maggio, nel territorio di Codevigo, nel tratto padovano della statale. Stando alle prime informazioni raccolte da PadovaOggi lo schianto è stato violentissimo, con marito e moglie che sono stati sbalzati per diversi metri mentre la moto su cui viaggiavano è andata completamente distrutta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dei due coniugi.

Nel monovolume, invece, sarebbe rimasta ferita una donna, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla trafficata strada statale si sono sin da subito formate lunghe code, e al momento si procede a senso alternato. A occuparsi dei rilievi è la polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco.

Notizia in aggiornamento