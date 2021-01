Incidente tra due auto in Romea, strada chiusa e code

Un incidente tra due automobili ha bloccato il traffico lungo la statale Romea, in entrambe le direzioni, intorno alle 17 di oggi. Lo schianto è avvenuto nel territorio di Chioggia nell'area di Sant'Anna, all'altezza del ponte sul Brenta. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi del 118 e gli accertamenti sull'incidente, di conseguenza si sono formate code lunghe chilometri. Verso le 19 la carreggiata è stata liberata e la Romea è tornata regolarmente transitabile, con le code in lento smaltimento.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una delle due macchine è finita nel fossato e due persone sono rimaste ferite: sono state soccorse dalle ambulanze e, stando alle prime informazioni, non avrebbero subito conseguenze gravi. Sul posto sono arrivate anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate sul posto.