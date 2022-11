Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso, grave un giovane

Ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada ed è finita nel fosso. È ricoverato in gravi condizioni un giovane rimasto coinvolto domenica sera in un incidente stradale a Salzano.

Poco dopo le 23, la sua Ford Fiesta si è schiantata mentre percorreva via Cornarotta, all'incrocio con via Scarlatti, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il giovane è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato agli operatori del Suem. L'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale in codice rosso e attualmente si trova sotto osservazione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno all'una, dopo aver recuperato e messo in sicurezza la zona. Solo poche ore prima, nel Trevigiano, Marco Proietti, 60enne di Noale, aveva perso la vita in un altro incidente stradale.