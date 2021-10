Incidente tra mezzi pesanti, chiuso il tratto di A4 tra San Donà e Cessalto

Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto di autostrada A4 tra San Donà e Cessalto, in direzione Trieste, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto alle 17.20. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere un camionista rimasto incastrato nel proprio mezzo. Presenti anche il personale di Autovie Venete e la polizia stradale.

Il sinistro è avvenuto mentre c’erano rallentamenti e code (che erano stati segnalati dai pannelli) per altri tre incidenti, non gravi, avvenuti in precedenza, tra le 15.45 e le 16.20. Questi ultimi sono in via di risoluzione e a breve verrà riaperto lo svincolo di San Stino.