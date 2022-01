Incidente frontale a San Donà, due persone all'ospedale

Due automobili si sono scontrate frontalmente in via Lungo Piave superiore, a San Donà, nella tarda mattinata di oggi. Due persone, rimaste ferite nell'incidente, sono state soccorse e trasportate in ospedale. In base alle prime informazioni non avrebbero riportato conseguenze troppo gravi: si tratta di una donna albanese di 37 anni, che era alla guida di una Toyota, e di una italiana di 40, passeggera dell'altra macchina coinvolta, una Bmw. Alla guida della Bmw c'era un 43enne, rimasto illeso.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e dei vigili del fuoco, sono arrivate le pattuglie della polizia locale, incaricate di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa e il traffico deviato su vie alternative.