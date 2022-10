Auto contro un monopattino, ragazza di 21 anni all’ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre, a San Donà di Piave. Una ragazza di 21 anni è finita all'ospedale dopo che il suo monopattino si è scontrato contro un'auto.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14.20 nella zona commerciale, in via Iseo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi hanno impattato e la giovane che viaggiava sul monopattino è finita sull'asfalto. Sebbene inizialmente abbia perso i sensi, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto in un primo momento è stato mandato l'elicottero del Suem di Treviso, la 21enne è stata poi portata all'ospedale Dell'Angeo di Mestre, dove si trova per accertamenti.