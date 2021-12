Incidente tra furgone e bisarca in A4 tra San Stino e Portogruaro

Il conducente di un furgone è rimasto ferito in un incidente avvenuto alle 13 di oggi, venerdì 10 dicembre, nel tratto di autostrada A4 tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro, in direzione Trieste. Il furgone, in base alle prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato tra il guardrail laterale e una bisarca che lo precedeva. È l'ennesimo incidente in un tratto di autostrada considerato particolarmente critico. In questo caso, sempre stando alle prime informazioni emerse, il conducente del furgone non avrebbe riportato conseguenze troppo gravi.

I due veicoli occupano la corsia di marcia e quindi, nel punto i cui è avvenuto l’impatto, il traffico è stato incanalato sulla corsia di sorpasso. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.