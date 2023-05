Auto esce di strada e finisce nel fossato, due feriti

L'auto fuori controllo è finita nel fossato ribaltata. È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte, mercoledì 17 maggio, a Sant'Anna di Chioggia.

Erano le cinque del mattino quando il veicolo, con due uomini a bordo, stava percorrendo strada Margherita. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per eseguire i rilievi dell'incidente, la macchina è uscita dalla carreggiata ed è finita nel fosso.

Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate pochi minuti dopo, hanno estratto uno dei due feriti, rimasto intrappolato tra le lamiere. L'altro, invece, era già riuscito a liberarsi. Entrambi sono stati affidati alle cure del 118 e portati all'ospedale per accertamenti.