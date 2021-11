Scontro tra una moto e un furgone: centauro in prognosi riservata

Un motociclista di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Dell'Angelo di Mestre a causa di un incidente stradale. Lo schianto si è verificato martedì pomeriggio, 2 novembre, verso le 15 a Santa Maria di Sala e ha coinvolto una moto e un furgone.

La polizia locale sta cercando in queste ore di ricostruire la dinamica dello schianto, avvenuto lungo via Cavin di Sala, a pochi passi dal municipio. Il centauro, del luogo, è finito sull'asfalto ed è stato soccorso dagli operatori dell'elicottero del Suem giunto da Padova, che l'ha accompagnato all'ospedale di Mestre, dove si trova in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente anche un'ambulanza e un'automedica provenienti da Mirano.