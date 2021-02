Incidente tra due automobili, una finisce cappottata in canale: feriti i conducenti

Dopo lo scontro, una delle due automobili è finita sottosopra in un canale di scolo. L'incidente è stato registrato questa mattina, attorno alle 7, lungo via Rivale a Santa Maria di Sala. I due conducenti, entrambi feriti, sono riusciti comunque ad uscire in autonomia dai veicoli.

Incidente in via Rivale

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco da Mira e Mestre con l'autogru; il loro compito è stato quello di mettere in sicurezza i mezzi incidentati. I due feriti sono invece stati presi in cura dal personale del Suem 118. Gli agenti della polizia locale hanno invece deviato il traffico per consentire di effettuare i rilievi del caso e permettere il recupero dei veicoli.