Fiat contro un albero, ragazza di 20 anni all'ospedale

Schianto contro un albero in via dei Pioppi a San Stino di Livenza giovedì mattina. A uscire di strada una ragazza di 20 anni che guidava una Fiat Punto lungo la strada provinciale 79, (via dei Pioppi), al confine con il Comune di Torre di Mosto. La giovane avrebbe perso il controllo dell'auto sbandando in carreggiata e finendo contro un grosso arbusto a bordo strada. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ferita, la 20enne è stata soccorsa dal Suem in ambulanza a portata all'ospedale di Portogruaro. Per i rilievi dell'incidente sono arrivati i carabinieri del comando di Portogruaro. In fase di ricostruzione le cause dello schianto, in cui nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto. Rallentamenti in carreggiata per il tempo necessario ai rilievi dei militari e alla rimozione della Fiat incidentata.